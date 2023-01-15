Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в феврале в Петрозаводске

В Петрозаводске вновь пройдет всероссийская гонка «Лыжня России».

Центральной площадкой по традиции станет спорткомплекс «Курган». Гонка состоится 11 февраля, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Желающие смогут принять участие в гонках на скорость и время, а также в массовом забеге. Электронная регистрация откроется в конце января. В феврале будет работать комиссия по допуску, а также выдаче номеров.

В 2022 году старты собрали по всей Карелии 7 000 участников всех возрастов. // фото сообщества «Центр спортивной подготовки».