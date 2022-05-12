Петрозаводчан приглашают на «Мельницу счастья»

В воскресенье, 15 мая, в Губернаторском парке состоится городской фестиваль семейного творчества «Мельница счастья» (0+). Мероприятие пройдет с 12.00 до 14.00.

Участников ожидают на различных площадках выступления творческих коллективов, мастер-классы, а также подведение итогов квеста «Вокруг света за 6 дней».

«Сейчас проходит квест для молодых семей, где участники в течение недели знакомятся с традициями и бытом различных национальностей, что популяризирует семейные ценности, помогает укреплению престижа и роли семьи в обществе»,

- считают организаторы – сотрудники Молодежного центра «Смена» и КРОО «Голубая дорога». Фото: pixabay.