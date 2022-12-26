Петрозаводчан предупредили о падающих с крыш глыбах льда

Петрозаводчане рискуют не только поскользнуться, но и получить по голове ледяным снарядом.

Вечером в понедельник глыба льда сорвалась с крыши дома №18 на улице Мурманская, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными.

На прошлой неделе в комментариях на странице главы Петрозаводска женщина оставила сообщение об упавшем снеге на улице Луначарского, 7.

«Вышла гулять с коляской, пройти не под крышами негде.. и, хорошо я услышала, с крыши слетел снег замерший, можно сказать лед! Я отвернула коляску, но больше с тротуара некуда убежать так быстро, тем более с коляской, тем более по снегу... Естественно что то попало на меня...» // фото на главной unsplash.com