В Ледмозере местные чиновники не беспокоятся о безопасности детей

Администрация поселкового главы не отреагировала на предъявленные претензии прокуратуры относительно необорудованного пешеходного перехода. Надзорный орган обратился в суд.

Единственный в поселке на севере Карелии пешеходный переход расположен на дороге местного значения, относящейся к собственности поселения. «Зебра» находится вблизи общеобразовательного учреждения.

В нарушение национальных стандартов пешеходный переход оказался не оборудован лежачими полицейскими, на нем отсутствуют освещение и тротуар с ограждением. Прокуратура внесла главе Ледмозера представление с требованием устранить нарушения. Но чиновники не приняли мер.

«В связи с наличием непосредственной угрозы для жизни и здоровья детей, посещающих образовательную организацию, прокуратура Муезерского района обратилась суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения», - прокомментировали в надзорном органе. Суд поддержал позицию прокуратуры, решение суда пока не вступило в силу. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»