26 декабря 2022, 18:29
Руководителя фирмы наказали рублем за медленный ремонт поликлиники
Организация не уложилась в сроки ремонта важного социального объекта в Медвежьегорском районе
Директора фирмы оштрафовали за нарушение сроков ремонта отделения поликлиники в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Ремонт должны были завершить к 10 сентября, но подрядчик с этим не справился.
Нарушение обнаружила прокуратура. В отношении руководителя фирмы завели административное дело, которое рассмотрели в мировом суде.
В итоге руководитель организации был признан виновным. Суд назначил ему штраф в размере 30 200 рублей. Судебное постановление еще не вступило в силу. // фото unsplash.com