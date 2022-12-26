Руководителя фирмы наказали рублем за медленный ремонт поликлиники

Директора фирмы оштрафовали за нарушение сроков ремонта отделения поликлиники в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Ремонт должны были завершить к 10 сентября, но подрядчик с этим не справился.

Нарушение обнаружила прокуратура. В отношении руководителя фирмы завели административное дело, которое рассмотрели в мировом суде.

В итоге руководитель организации был признан виновным. Суд назначил ему штраф в размере 30 200 рублей. Судебное постановление еще не вступило в силу. // фото unsplash.com