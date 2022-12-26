Мужчина на снегоходе пытался уйти от полиции, но его остановил сугроб

В Кондопоге по улицам разъезжал снегоход. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал и поехал дальше. Мужчина на снегоходе пытался уйти от полиции, пошел на обгон в запрещенном месте, а после и вовсе поехал по тротуару. Но в районе дома №43 по Октябрьскому шоссе водитель снегохода не справился с управлением и наехал на снежный бруствер.

Подоспевшие полицейские установили, что водитель пребывает в состоянии опьянения и соответствующих прав для управления техникой не имеет. В отношении 28-летнего водителя составили административные материалы, а снегоход отправили на штрафстоянку.

За нетрезвое вождение без прав суд назначил мужчине административный арест на 10 суток. Также нарушителю придется ответить за нарушение правил обгона, движение по тротуару, управление снегоходом незарегистрированным в установленном порядке. // фото ГИБДД РК