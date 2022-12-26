Россиянка убила двух сыновей и пятимесячную дочь

Трагедия произошла 26 декабря в одном из домов на улице Бажова в Екатеринбурге. О трагедии сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Женщина отправила родным смс, в котором сообщила о произошедшем. В сообщении она написала, что в детей вселились бесы. Специалисты экстренных служб обнаружили в квартире женщину, которая лежала на телах детей – сыновей 15 и 10 лет и пятимесячной дочери. По предварительным данным, детей могли задушить проводом.

По словам соседей, семья несколько лет назад приехала в Екатеринбург из Калуги. Женщина работала в одном из государственных учреждений, ее супруг силовик в отставке.

Незадолго до трагедии в квартире семьи громко играло караоке. Также соседи слышали детские крики. // фото unsplash.com