Умер автор хита «Будет все, как ты захочешь» Александр Шевченко

Скончался советский и российский эстрадный певец, продюсер, музыкант, композитор Александр Шевченко. Ему был 61 год.

В 1989-1991 годах Шевченко был солистом группы «Зодчие», после стал заниматься сольной карьерой. Запись о смерти артиста появилась в сообществе музыкального коллектива в соцсети.

Широкой публике стал известен после выпуска в 1997 году альбома его группы «Дежа-вю» «Будет все, как ты захочешь», а одноименная песня стала хитом. Во время кризиса 1998 года он стал продюсером. С 1998 по 2003 год был автором одних из самых популярных песен Алсу «Зимний сон», «Иногда», а затем продюсером певицы. Также являлся продюсером Алены Свиридовой. Шевченко писал песни для английской группы Clea, выпустил первый сольный альбом.

Прощание с музыкантом состоится 29 декабря. // фото РБК/ Дмитрий Коробейников / ТАСС