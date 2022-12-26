Полиция Петрозаводска ищет попавшего на видео возможного преступника

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка размещена на сайте МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек может быть причастен к совершению имущественного преступления. Его личность пока не известна.

Всех, кто знает подозреваемого, просят звонить по номерам телефонов: 89317000041, 89114276969. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД