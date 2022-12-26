26 декабря 2022, 14:50
Мужчина устроил дебош в одном из баров Петрозаводска
Субботней ночью силовики выезжали в увеселительное заведение в карельской столице
Ночью в субботу в одном из баров Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Директор заведения указал на одного из посетителей. Мужчина вел себя агрессивно, мешал другим гостям и персоналу, на замечания не реагировал. При задержании горожанин оказал сопротивление силовикам.
Дебошир был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com