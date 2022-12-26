За избиение жены в отношении селянина возбудили уголовное дело

Житель Прионежского района уже попадал в поле зрения правоохранителей за избиение жены. Но пока он привлекался к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ.

За очередное рукоприкладство в отношении 34-летнего селянина было возбуждено уже уголовное дело не только по статье по статье 116 «Побои», но и по статье статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

В пресс-службе МВД уточнили, что теперь ему может грозить наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев. // Фото: unsplash.