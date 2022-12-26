26 декабря 2022, 13:53
За избиение жены в отношении селянина возбудили уголовное дело
Мужчину, ранее уже привлекавшегося за побои, могут арестовать по решению суда
Житель Прионежского района уже попадал в поле зрения правоохранителей за избиение жены. Но пока он привлекался к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ.
За очередное рукоприкладство в отношении 34-летнего селянина было возбуждено уже уголовное дело не только по статье по статье 116 «Побои», но и по статье статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».
В пресс-службе МВД уточнили, что теперь ему может грозить наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев. // Фото: unsplash.