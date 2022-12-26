Пятерых пьяных водителей поймали за выходные в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги рейдов, прошедших в выходные. Были выявлены 11 нарушителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, инспекторы отстранили от управления транспортом пятерых пьяных водителей. Еще шесть человек ездили по городу, не имея водительских удостоверений.

Петрозаводчанам напомнили, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За езду без прав грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей.

Жителей карельской столицы просят сообщать о нарушителях за рулем по телефонам: 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска