Житель Карелии десять лет насиловал несовершеннолетних девочек

В Карелии вынесен приговор 41-летнему мужчине, которого обвиняли в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что обвиняемый на протяжении десяти лет в своей квартире неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек. Также он фотографировал детей в обнаженном виде и снимал их на видео.

Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. // Фото: freepik.com