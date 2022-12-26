26 декабря 2022, 12:20
Петрозаводчанку осудили за убийство
Женщина отправиться за решетку на восемь лет
Происшествие произошло в Петрозаводске в мае этого года. 58-летняя горожанка выпивала со своим знакомым. Во время застолья вспыхнул конфликт. Женщина не справилась с эмоциями и нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте.
По сообщению пресс-службы следкома РК, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора виновной по уголовной статье 105 УК РФ.
Приговором Петрозаводского горсуда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.