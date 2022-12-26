Петрозаводчанку осудили за убийство

Происшествие произошло в Петрозаводске в мае этого года. 58-летняя горожанка выпивала со своим знакомым. Во время застолья вспыхнул конфликт. Женщина не справилась с эмоциями и нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте.

По сообщению пресс-службы следкома РК, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора виновной по уголовной статье 105 УК РФ.

Приговором Петрозаводского горсуда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.