Петросян вернется, ты только жди!

Юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о закрытии «Смехопанорамы». Юморист считает, что его шоу исчезло из эфира телеканала «Россия 1» не навсегда.

По его словам, телеканал изменил сетку вещания в январе, чтобы сэкономить деньги. Поэтому сейчас на канале можно увидеть в основном только старые фильмы, сообщает Газета.ру.

Сатирик отметил, что после скандала, раздутого СМИ, он позвонил руководству канала. Там ему заявили, что программа продолжит сниматься.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВГТРК закрыла передачу «Сам себе режиссер». Она выходила в эфир 28 лет.