24 мая 2020, 12:07
Умные вещи

ПетрГУ опубликовал график проведения ЕГЭ

Абитуриенты могут ознакомиться с датами единого экзамена, а также минимальными баллами, необходимыми для поступления

Петрозаводский государственный университет опубликовал в профильном паблике в соцсетях расписание основного периода проведения ЕГЭ.

Сообщается, что в указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период.

В расписании будут также предусмотрены резервные дни, о которых будет сообщено дополнительно.

Также в учебном заведении напоминают, что ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз.

А здесь можно посмотреть на список экзаменов и минимальные баллы, необходимые для поступления в ПетрГУ.

 

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