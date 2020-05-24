ПетрГУ опубликовал график проведения ЕГЭ

Петрозаводский государственный университет опубликовал в профильном паблике в соцсетях расписание основного периода проведения ЕГЭ.

Сообщается, что в указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период.

В расписании будут также предусмотрены резервные дни, о которых будет сообщено дополнительно.

Также в учебном заведении напоминают, что ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз.



А здесь можно посмотреть на список экзаменов и минимальные баллы, необходимые для поступления в ПетрГУ.