24 мая 2020, 12:07
ПетрГУ опубликовал график проведения ЕГЭ
Абитуриенты могут ознакомиться с датами единого экзамена, а также минимальными баллами, необходимыми для поступления
Петрозаводский государственный университет опубликовал в профильном паблике в соцсетях расписание основного периода проведения ЕГЭ.
Сообщается, что в указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период.
В расписании будут также предусмотрены резервные дни, о которых будет сообщено дополнительно.
Также в учебном заведении напоминают, что ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз.
А здесь можно посмотреть на список экзаменов и минимальные баллы, необходимые для поступления в ПетрГУ.