В Петрозаводске запустят «Экотакси» для сбора вторсырья

Проект «Экодвор» в Петрозаводске запускает «Экотакси» для сбора вторсырья.

Принимать будут макулатуру, стекло, металл, пластик, но далеко не весь, а только то, что перечислено тут. Если вкратце, брать будут все, что принимает Сбормобиль, плюс полипропилен ПП5, и полистирол ПС6 (с ограничениями).

Все вторсырье должно быть чистое. То, что можно спрессовать – надо спрессовать. Также организаторы акции просят подписать маркером на пакетах, что в них лежит.

До 12 июня включительно «Экотакси» будет совершать рейсы и принимать вторсырье у горожан каждый будний вечер, 5 дней в неделю.

Водители и грузчики будут в масках и перчатках и проинструктированы не вступать в прямой контакт с жителями.

Всех участников просят приносить вторсырье и оставлять у машины, после чего грузчики заберут его и положат в кузов. Также организаторы призывают не создавать очереди, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также приходить в масках.

Расписание ближайших рейсов можно посмотреть здесь.