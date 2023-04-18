Петербуржец совершил мощный преступный вояж в Карелию

В Карелии вынесен приговор 36-летнему жителю Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняли в совершении нескольких краж, а также в даче взятки должностному лицу, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что 17 октября прошлого года житель Северной столицы отправился на арендованном автомобиле в Карелию. За два дня он совершил 7 краж из сетевых магазинов Сортавалы, Лахденпохьи и Питкярантского района, общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

18 октября в Олонце мужчину задержали по ориентировке стражи порядка. В отделе полиции петербуржец предложил начальнику отдела взятку в размере 300 тысяч рублей за возможность беспрепятственно покинуть республику и перевел деньги на указанный банковский счет. Как уточняет Следственный комитет, полицейский доложил о склонении его к совершению преступления.

В суде мужчина свою вину полностью признал. Ему назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и обязательные работы сроком 460 часов. // Фото: unsplash.com