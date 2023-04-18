18 апреля 2023, 18:38
Пожар в пятиэтажке вспыхнул в Петрозаводске
Пожарным потребовалось полчаса, чтобы справиться с огнем в столице Карелии
Сегодня утром в Петрозаводске произошел пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии в доме №10 по улице Советской поступил на пульт дежурного в 11:44. На место выехали четыре единицы техники и 11 человек личного состава.
Специалистам удалось быстро справиться с огнем. В 12:11 пожар был ликвидирован.
В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com