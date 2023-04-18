Младенец уронил на себя чайник и умер в российском регионе

В Иркутской области девятимесячный мальчик обварился кипятком из чайника и вскоре умер. О трагедии сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 21-летняя мать ребенка оставила его без присмотра. Мальчик лежал в кроватке, которая стояла рядом с подоконником, где находился термос-чайник. Малыш потянул за провод и опрокинул чайник с кипятком на себя.

После случившегося ребенка госпитализировали, у него диагностировали ожоги 51 процента тела. Спустя шесть дней младенец умер.

В отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com