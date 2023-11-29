Петербуржец схлопотал срок за распространение наркотиков в Карелии

Прионежский суд определился с наказанием для петербуржца, которого обвиняли в совершении двух преступлений, связанных с наркотиками.

Мужчина получал целые партии запрещенных веществ, фасовал, упаковывал и раскладывал по тайникам, но «закладки» были обнаружены полицией. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Петербуржца приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда. Приговор пока не вступил в силу. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law