29 ноября 2023, 16:04
Петербуржец схлопотал срок за распространение наркотиков в Карелии
Мужчина проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима
Прионежский суд определился с наказанием для петербуржца, которого обвиняли в совершении двух преступлений, связанных с наркотиками.
Мужчина получал целые партии запрещенных веществ, фасовал, упаковывал и раскладывал по тайникам, но «закладки» были обнаружены полицией. Наркотики изъяли из незаконного оборота.
Петербуржца приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда. Приговор пока не вступил в силу. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law