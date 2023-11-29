29 ноября 2023, 15:39
Лишенный водительских прав за пьяную езду мужчина попался за рулем
Автомобиль нарушителя арестовали, мужчина стал фигурантом уголовного дела
Житель Карелии не вынес урока и снова сел за руль в нетрезвом виде. Нарушитель стал фигурантом уголовного дела. Решение о наказании 41-летнего жителя Калевальского района определит суд.
В декабре прошлого года мужчину привлекли к административке за вождение в нетрезвом виде. Права у него отобрали, рассказали в прокуратуре.
В Калевале в октябре этого года мужчину задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2121, он снова был не трезв. Его автомобиль изъяли и арестовали, сам водитель признал вину. // фото freepik.com