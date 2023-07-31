Петербуржец, подравшийся с полицейским на фестивале, отделался штрафом

Петербуржец, подравшийся с полицейским на рок-фестивале, отделался штрафом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального СК.

34-летнего любителя музыки признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел ночью в июне в Чалне, где проходил музыкальный фестиваль. Нетрезвый мужчина повредил автомобили, припаркованные у палаточного лагеря. Его задержали и собирались доставить в отделение, но мужчина стал сопротивляться кулаками. В итоге под руку попал один из полицейских.

Петербуржца судили и назначили штраф. // фото unsplash/Tingey Injury Law Firm