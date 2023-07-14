Петербуржец напал на полицейского на музыкальном фестивале в Чалне

34-летний житель Петербурга обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, его будут судить.

Мужчина приехал на музыкальный фестиваль, который в июне проходил в Чалне. Петербуржец в нетрезвом виде повредил припаркованные у организованного палаточного лагеря автомобили. Его задержали стражи порядка. Его собирались доставить в отделение, но мужчина отреагировал кулаками. По версии следователей, он ударил полицейского в лицо.

Петербуржец вину признал и дал подробные показания. Дело направили в суд. Статья, по которой проходит гость из Северной столицы, предусматривает как штраф, так и принудительные, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет. // фото unsplash.com