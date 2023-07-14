14 июля 2023, 18:12
Происшествия

После ДТП с учебной машиной второй участник оказался на встречке

Авария на Перевалке попала на видео

ДТП с учебной машиной произошло утром 12 июля на Перевалке в столице Карелии. Удар был не сильный, но и этого хватило, чтобы «выбить» второго участника с перекрестка.

Инцидент в районе пересечения улиц Пархоменко и Ватутина попал на видео. Один из участников двигался по главной, другой ехал со стороны телецентра по второстепенной.

После удара одну из машин развернуло, она скатилась на встречную полосу. // фото скриншот/ видео с сайта dtpptz.ru

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