После ДТП с учебной машиной второй участник оказался на встречке

ДТП с учебной машиной произошло утром 12 июля на Перевалке в столице Карелии. Удар был не сильный, но и этого хватило, чтобы «выбить» второго участника с перекрестка.

Инцидент в районе пересечения улиц Пархоменко и Ватутина попал на видео. Один из участников двигался по главной, другой ехал со стороны телецентра по второстепенной.

После удара одну из машин развернуло, она скатилась на встречную полосу. // фото скриншот/ видео с сайта dtpptz.ru