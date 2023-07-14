14 июля 2023, 17:51
Происшествия

Уголовное дело в отношении бизнесмена Василия Попова отправят в суд

С 2015 года предприниматель находится в международном розыске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью в отношении предпринимателя Василия Попова, находящегося за границей.

59-летнего уроженца Карелии обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

Следователи предполагают, что с мая 2011 по апрель 2014 года Попов, «фактически возглавляющий группу компаний, специализирующихся, в том числе, на организации питания в школьных и общественных столовых, в составе организованной преступной группы с тремя другими лицами приобрел путем незаконного оформления на одну из членов группы по явно заниженной цене право на недвижимое имущество Петрозаводского городского округа – здание базового предприятия для школьных столовых, ранее закрепленное на праве хозяйственного ведения за одним из муниципальных унитарных предприятий, и земельный участок под указанным зданием – на общую сумму более 18 млн рублей».

Следователи считают, что целью мошенничества было использование имеющихся мощностей предприятия для извлечения коммерческой прибыли.

Рыночная стоимость объекта превышала 29 млн рублей. Следователи считают, что преступными действиями Петрозаводску был причинен ущерб в сумме не менее 11 млн рублей. С 2015 года Попов находится в международном розыске.

Соучастницы Попова в 2017 году были осуждены к лишению свободы условно. Речь идет об Анастасии Кравчук, Ольге Залецкой и Александре Корниловой.

После того, как защитнику Попова вручат копию обвинительного заключения, дело направят в городской суд. // фото с сайта yabloko.ru

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