Житель Карелии случайно застрелил приятеля на охоте и избежал колонии

В Беломорском районе вынесен приговор 57-летнему мужчине. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что 10 мая двое мужчин находились на охоте на острове Березовец в Белом море. Подсудимый неосторожно передал ружье своему приятелю, в этот момент оно выстрелило. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand