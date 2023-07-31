Карельские полицейские помогли попавшим в передрягу путешественникам

В МВД Карелии поступило благодарственное письмо. Житель Мурманской области выразил признательность стражам порядка за помощь на дороге, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В конце июля семья с четырехлетним ребенком возвращалась в Заполярье из Москвы на автомобиле. Недалеко от Пудожа у машины взорвалось колесо. Запасного колеса не оказалось, мобильной связи не было. Положение осложнял сильный дождь.

В это время на трассе работал патруль. Лейтенант полиции Владислав Филиппов и старшина полиции Сергей Павловский увидели автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Узнав об аварии, они отвезли маму с ребенком на ночлег в ближайшую гостиницу. Глава семьи остался в машине, к утру он сумел устранить неполадку. В течение ночи стражи порядка подъезжали к нему, чтобы проверить, все ли в порядке. В итоге семья смогла благополучно вернуться домой. // Фото: freepik.com / Standret