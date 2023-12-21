Петарда взорвалась в руках россиянина и оторвала ему кусок пальца

20-летний россиянин лишился части пальца после взрыва петарды в руке. Молодого человека госпитализировали в мытищенскую больницу. У хирургов было всего несколько часов, чтобы спасти парню кисть, рассказали в минздраве Московской области.

В результате взрыва пиротехники у россиянина оторвало кончик большого пальца, пострадали мягкие ткани, сухожилия и ногтевая фаланга, кость не была задета.

Врачи смогли сохранить ему палец и функции кисти. Операция прошла успешно, на заживление и реабилитацию может уйти несколько месяцев.

Врач-травматолог Никита Поляков напомнил, что функции оторванной конечности можно спасти, если обратиться в первый, «золотой» час после происшествия. Главное, правильно ее транспортировать - поместить конечность в воду и в пакет со льдом. // фото freepik.com/ stefamerpik