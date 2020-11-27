27 ноября 2020, 18:59
Пешеход попал под машину в Петрозаводске
Автомобиль сбил прохожего на улице Льва Толстого утром 27 ноября
Автонаезд на пешехода произошел сегодня утром в Петрозаводске. По сообщению МЧС по Карелии, 27 ноября в 08:39 для ликвидации происшествия на автомобильной дороге привлекалось пожарно-спасательное подразделение города.
Инцидент с пешеходом произошел на улице Льва Толстого.
В министерстве напомнили телефоны на случай чрезвычайной ситуации «01» (с сотовых телефонов – 101,112), единый «телефон доверия»– (88142) 79-99-99. (фото sterhluki.ru)