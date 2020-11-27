В Карелии разыскивают мужчину, подозреваемого в краже топлива на АЗС

Полиция Прионежского района разыскивает подозреваемого в имущественном преступлении. По сообщению полиции, в начале октября 2020 года на автозаправочной станции в пригороде Петрозаводска было совершено хищение топлива.

В МВД по Карелии назвали имя объявленного в розыск мужчины - Кирилл Алексеевич Кашталинский, 1994 года рождения, уроженец Сегежи.

Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8(8142) 57-96-16, 739-022, 73-90-29 или 02 (с мобильного -102).