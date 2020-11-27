Полиция задержала жителя Карелии, который купил наркотики в Интернете

Оперативники Сегежского района установили участника группы, занимающейся сбытом наркотиков.

Ранее с поличным был задержан 24-летний молодой человек. Он сбыл синтетический наркотик, а из незаконного оборота оперативники изъяли более 3 граммов амфетамина. Молодого человека осудили и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В дальнейшем стражи порядка установили, как наркотик попал к сегежанину. Тогда и был задержан 24-летний житель Медвежьегорска.

По версии следователей, он купил в нелегальном интернет-магазине наркотик, который передал знакомому из Сегежи. Житель Медвежьегорска ранее не привлекался к уголовной ответственности. Фигурант уголовного дела о наркотиках находится под подпиской о невыезде. (фото rg.ru)