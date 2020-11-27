27 ноября 2020, 13:14
Молодой человек осужден за попытку убийства товарища в лесу в Карелии
В Кеми мужчина признан виновным в покушении на убийство
В Кемском районе суд вынес приговор 18-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на убийство товарища. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, ночью 22 июля молодой человек в состоянии опьянения в лесу на берегу реки около станции Мягрека напал на своего товарища. Сначала он ударил его горлышком бутылки по ноге, а затем нанес удар ножом в грудь. Потерпевший получил тяжелые ранения, но сумел оказать сопротивление и спасти свою жизнь.
Суд назначил нападавшему наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Фото informatio.ru