08 ноября 2023, 14:39
Пешеход попал под колеса автомобиля в Петрозаводске
Спасатели привлекались к ликвидации последствий дорожного происшествия на Древлянке
Вечером 7 ноября в Петрозаводске произошел дорожный инцидент на Древлянке. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным министерства, ДТП случилось у дома №29 по Лесному проспекту в 20:47. Автомобиль сбил пешехода.
На место для ликвидации последствий аварии привлекались двое спасателей. Получил ли пострадавший серьезные травмы, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe