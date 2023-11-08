Пешеход попал под колеса автомобиля в Петрозаводске

Вечером 7 ноября в Петрозаводске произошел дорожный инцидент на Древлянке. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным министерства, ДТП случилось у дома №29 по Лесному проспекту в 20:47. Автомобиль сбил пешехода.

На место для ликвидации последствий аварии привлекались двое спасателей. Получил ли пострадавший серьезные травмы, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe