Жителей Петрозаводска предупредили об опасности в городе

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали об опасности, которая подстерегает жителей Петрозаводска.

Так, по данным ЕДДС, на проезжей части у дома №5 по улице Репина открыт колодец. Информация была передана специалистам для принятия мер.

Крышка люка отсутствует также на проезжей части у дома №30а по улице Машезерской. Горожан попросили быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»