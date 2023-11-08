08 ноября 2023, 14:17
Жителей Петрозаводска предупредили об опасности в городе
В ЕДДС рассказали об открытых люках в карельской столице
В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали об опасности, которая подстерегает жителей Петрозаводска.
Так, по данным ЕДДС, на проезжей части у дома №5 по улице Репина открыт колодец. Информация была передана специалистам для принятия мер.
Крышка люка отсутствует также на проезжей части у дома №30а по улице Машезерской. Горожан попросили быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»