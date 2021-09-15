Первый в этом году снегопад обрушился на Финляндию

По соседству с Карелией 14 сентября выпал снег. Автомобилистов, передвигающихся на летней резине, такой сюрприз погоды застал врасплох. Однако серьезных аварий удалось избежать. На дорогах трудилась снегоуборочная техника.

Снегопад обрушился на север Финляндии. Между городами Оулу и Кеми выпало от 5 до 10 сантиметров снега, передает Yle. 14 сентября занесли в статистику как официальную дату первого снега в этом сезоне. Метеорологи отмечают, что первый снег в сентябре на севере Суоми не аномалия, но и не норма.

В конце августа синоптики прогнозировали, что на Северо-Западе страны, в том числе в Карелии, могут пройти снегопады. (фото скриншот видео)