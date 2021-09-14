Финляндия расширяет прием визовых заявлений в России

14 сентября в 9.30 в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге началась пресс-конференция, связанная с оформлением виз для россиян. Как было отмечено, в Финляндии надеются на возобновление поездок, но с открытием границ придется подождать. Тем не менее, первые шаги уже делаются.

Финляндия планирует с 1 октября расширить прием визовых заявлений в России. С 1 октября визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, кто планирует деловую поездку, а также от тех граждан, кто имеет многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, выданную Финляндией на срок не менее двух лет. Все заявления будут приниматься только по предварительной записи.

Правда, как было отмечено, расширение приема заявлений не означает каких-то послаблений при пересечении границы. Финляндия планирует сначала привить от коронавирусной инфекции 80% граждан своей страны, и только после этого можно будет говорить о возможности послаблений условий въезда на территорию страны.

При этом при подаче заявления на визу россиянам придется подписать документ, согласно которому они обязуются самостоятельно проверить условия въезда в Финляндию. Выданная виза в условиях пандемии не гарантирует, что въезд будет разрешен. Фото pixabay.com/Hietaparta