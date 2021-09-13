В Финляндии требуют легализовать марихуану

Партия «Зеленых» в Финляндии потребовала от властей легализировать в стране использование, хранение и продажу каннабиса. Такую инициативу приняли на недавнем съезде, пишет Yle.

За легализацию конопли проголосовали 183 его участника, против был 181 партиец. Таким образом, большинством голосов требование приняли.

«Зеленые» считают, что сегодняшняя политика государства по отношению к наркотическим вещества основана на запретах и наказаниях, а потому не приносит результатов.

Партия также полагает, что из полицейского реестра нужно убрать отметки, которые сейчас получают задержанные за употребление марихуаны люди.

Продажа каннабиса, по мнению «Зеленых», может стать для государства источником дохода. // Фото: lindsayfox/Pixabay