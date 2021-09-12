Вакцину от коронавируса в Финляндии изучают на младенцах

Малышей от полугода до двух лет сейчас набирают в Финляндии в группы тестирования коронавирусной вакцины. Группы более старших детей уже сформировали, пишет Yle.

Вакцину будут изучать, если она покажет эффективность при незначительных побочных эффектах, детей тоже будут вакцинировать. Предположительно их могут начать прививать уже зимой следующего года.

Центру по изучению вакцин университета Тампере нужно в данный момент 1250 испытуемых младенцев.

Их будут прививать вакциной Comirnaty, созданной компаниями Pfizer и Biontech.

Младенцев до 6 месяцев вакцинировать не надо, потому что у них сохраняется материнский иммунитет, заявил директор центра Мики Рямета.

Научный проект спонсирует компания Pfizer, эксперимент проводят кроме Финляндии в Испании, США и Польше. К участию допускают здоровых детей до 12 лет. // Фото: Matti Myller / Yle