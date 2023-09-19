Первую партию стекла из желтых контейнеров отправили в переработку

Первую партию собранного стекла отправил на переработку Карельский экологический оператор. Вторсырье весом 18 тонн 300 кг увезли в Петербург, сообщает минприроды республики.

Мусор из желтых контейнеров сначала перевозят на промышленную сортировочную линию. Там бумагу, пластик, картон, стекло, металл и тетрапак разделяют на фракции, формируют в кипы и отравляют переработчикам.

Таким образом отходы получают вторую жизнь – их используют при производстве новой продукции. В частности, из собранного стекла изготовят стеклянную тару, стекловату и посуду. // фото: Suzy Hazelwood/pexels.com