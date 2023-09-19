Спикер Карельского парламента получил неожиданный подарок

В общественную приемную, где работал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, пришла заслуженный учитель России из поселка Мелиоративный Галина Георгиевна Есаулова. И не с пустыми руками: она принесла букет цветов, выращенных учениками на пришкольном участке.

Давно не встречались. Рад был увидеть. Много лет она преподавала математику, в том числе и на французском языке. С Галиной Георгиевной знаком еще со времен моей работы в Республиканской больнице им. Баранова: долгое время ее волнуют вопросы организации оказания медицинской помощи жителям Прионежья,

- рассказал на своей странице Элиссан Шандалович.

Галина Георгиевна так же активна, болеет за родной Мелиоративный и Прионежье. Радуется, что скоро появится отдельная поликлиника для жителей Прионежского района,

- отметил Шандалович.



Председатель Заксобрания и заслуженный учитель России обсудили привлечение медицинских специалистов в районы, развитие сети отделений почты в небольших населенных пунктах, создание теплиц при школах республики, где ребята смогут заниматься общественно полезным трудом. Школа в Мелиоративном - одна из немногих в Карелии, где ученики занимаются выращиванием растений.





В ходе приема граждан за помощью также обратилась многодетная семья, которая находится в трудной жизненной ситуации. Несколько раз пробовали через социальный контракт улучшить жилищные условия, но получали отказ. Взял вопрос в работу, сообщил Элиссан Шандалович.