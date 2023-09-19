Без горячей воды в Петрозаводске остались 38 домов

Утром 19 сентября горячую воду отключили в 38 зданиях карельской столицы. Это произошло в 10:00, сообщили в ЕДДС.

Причиной стала коммунальная авария на трубопроводе ПАО «ТГК- 1». Магистральная тепловая сеть повреждена. Водоснабжение прервалось в домах №№ 19; 20; 21; 21-А; 22; 22-А; 23; 25; 25А; 27; 29; 31; 39; 41; 51; 59; 61 на Первомайском проспекте, домах №№ 34-А; 34-В; 34-Г; 36-А; 40-Б; 44; 48-А; 54; 60 на улице Шотман, домах №№ 4; 4-А; 6; 6-А; 6-Б; 8; 8-А; 8-Б; 10; 10-А; 10-Б по Железнодорожной улице и № 34 по Краснофлотской улице.

Предполагается, что горячей воды в этих 38 домах не будет до 05:00 среды, 20 сентября. // фото: Nithin PA/ pexels.com