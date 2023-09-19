Жителей Карелии предупредили, что отопление в домах быстро не включат

Когда в домах жителей республики включат отопление, сообщил минстрой Карелии. В ведомстве дали понять: этого не произойдет в ближайшие дни.

Отопительный период начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет держаться ниже +8 градусов. Такую норму установило российское правительство еще в 2011 году, подчеркнули в карельском министерстве.

- Пятидневный период, в течение которого температура ниже +8, не наступил ни в одном из районов Карелии. По прогнозам синоптиков Карельского ЦГМС, конце рабочей недели вернётся солнечная и теплая погода,

- отметили в минстрое Карелии.

При этом ранее глава ведомства Виктор Россыпнов заверил, что подготовка к отопительному сезону в республике почти завершена. // фото: Skylar Kang/ pexels.com