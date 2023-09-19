Посылку для военных в зону СВО можно отправить бесплатно

Для поддержания военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации, принимающих участие в специальной военной операции, а также для поднятия боевого духа, организации связи военнослужащих с близкими и родственниками, Правительством Российской Федерации совместно с АО «Почта России» реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зону СВО.

Почтовые отделения Карелии приняли уже более 200 бесплатных посылок для военных в зону СВО.

Один человек может отправить неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна весить не более 10 кг.

Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. При оформлении посылок в адресной строке необходимо указывать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части и адрес – г. Москва, 103400. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Министерства обороны Российской Федерации, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты по телефону 8-800-100-00-00.