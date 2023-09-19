Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в Петрозаводске

На днях карета скорой помощи увезла в больницу 15-летнюю петрозаводчанку с детской дискотеки, которая проходила в клубе «SOLO». У девочки было сильное алкогольное отравление.

В Петрозаводске большой популярностью пользуются так называемые детские дискотеки. Они проходят в безопасное время - обычно с 17:00 до 21:00, и в меню клубы предлагают соки и мороженое. Проблема в том, что посетители таких дискотек находят возможность купить акологоль и выпить где-то за углом заведения.

Как рассказали нам сотрудники скорой помощи, состояние девочки вызывало серьезные опасения за ее здоровье. Охранники клуба разводили руками: «А что мы можем сделать».

Получается, что за подростками некому последить. Родители не знают или не хотят знать, в каком состоянии их дети. Сотрудники развлекательных заведений не несут и не хотят нести ответственность. Переживают только медицинские работники. // Фото: "Петрозаводск говорит".