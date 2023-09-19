Жители аварийных домов в Сортавале заехали в новые квартиры

Один из двух новых домов для переселенцев из аварийного жилья в Сортавале заселили. Новоселы уже заехали в свои квартиры, сообщили в правительстве региона.

Рядом, на Первомайской улице, строят второй дом. Здесь работы пока идут, срок окончания не уточняется.

В Петрозаводске продолжают заселять два дома на улице Боровой, до конца этого года планируют сдать сдадим еще пять домов: на 103 квартиры в Сортавале, на 115 в Суоярви, на 18 в Шуе, на 81 в Кондопоге, на 28 в Лахденпохье. // фото: freepik.com