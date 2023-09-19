Энергетикам в Карелии разрешили использовать беспилотники

Организациям топливно-энергетического комплекса разрешили использовать беспилотники. Такое право они имеют с 14 сентября, соответствующий документ опубликован на региональном портале правовых актов.

Изменения внесли в указ главы региона от 5 мая. Теперь дроны можно применять для мониторинга объектов железнодорожного транспорта, электросетевого хозяйства и трубопроводов.

Напомним, запускать беспилотники запретили перед Днем Победы. Право использовать БПЛА сохранили тогда за органами государственной власти, местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также иным предприятиям по договору с органами государственной власти или органами местного самоуправления. // фото: bt_real/ pixabay.com