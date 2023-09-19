Кольцевой поезд запустят между Петрозаводском и Петербургом

Скорый поезд из Петрозаводска в Петрозаводск запустит РЖД в декабре этого года. Маршрут будет кольцевым и пройдет через Санкт-Петербург, передает «Петрозаводск транспортный» ВКонтакте.

На № 221У/222У можно будут проехать из Петрозаводска в Петербург и вернуться обратно в Петрозаводск по одному билету. Стоимость билета будет сравнима с «Ласточкой». Так, цена маршрута по кольцу в купе – 1598 на верхней полке и 2340 на нижней.

Отправляться из карельской столицы поезд будет в 17:00, а возвращаться на следующий день в 08:10. На Ладожском вокзале в Петербурге он будет стоять один час - с 23:44 до 00:44.

В дороге будет четыре остановки: Свирь, Подпорожье, Лодейное Поле и Волховстрой-1.

Двухэтажный поезд будет ходить по пятницам и по воскресеньям с 15 по 30 декабря. Потом его снова запустят 7 и 8 января, 22 и 25 февраля, 7 и 10 марта.

С третьей декаде марта и до 21 апреля поезд будет ходить по пятницам и воскресеньям, будут также рейсы 27 и 28 апреля. Потом он назначен на 1, 4 и 8 мая, а с 12 числа снова будет ходить по пятницам и воскресеньям. // фото: tresdetres/ pixabay.com