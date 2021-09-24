Первое заседание нового созыва парламента Карелии пройдет 6 октября

В четверг, 23 сентября, глава Карелии подписал указ о созыве Законодательного собрания республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В документе губернатор постановил в соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия созвать вновь избранное Законодательное Собрание на первое заседание 6 октября. Оно начнется в 10 часов утра.

Напомним, в новом парламенте у «Единой России» 22 депутатских мандата, у КПРФ и «Справедливой России» - по четыре, «Партия пенсионеров» и «Новые люди» получили по одному мандату. // Фото: источник