Поручения российского президента в Карелии выполняют медленно

Руководитель администрации главы РК Татьяна Игнатьева отметила на заседании правительства 23 сентября, что по итогам 2020 года ни один из карельских органов местного самоуправления не смог полностью исполнить поручения президента России.

Так, только четыре района смогли довести уровень выполнения поручений президента за 90 процентов.

В лидерах Олонецкий район - 97,7 процента, Лоухский район - 95,3 процента, Питкярантский район – 93 процента, Беломорский район -90,7 процента.

Крайне тяжело внедряется в районах электронный документооборот. Из 18 муниципальных районах электронный документооборот внедрен только в трех муниципальных образованиях. // Фото: voiceofmoscow.ru